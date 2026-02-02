Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 15:09

Rio - Paolla Oliveira se manifestou após ter o nome envolvido em um vídeo que circulou nas redes sociais com especulações sobre uma suposta cirurgia íntima. A gravação foi publicada pela cirurgiã plástica que comparou imagens da atriz usando maiô e sugeriu uma transformação no Monte de Vênus, região localizada acima da vagina.

No vídeo, a médica usa fotos de antes e depois de Paolla como exemplo para explicar a lipoaspiração no local. “E aí, pessoal, o que será que a Paolla Oliveira fez para ter essa mudança na região íntima? Vocês me perguntam, eu tento responder. É claro que a gente não tem como afirmar o que a Paolla fez para poder ter essa mudança muito visível da região íntima, mas, no geral, as pacientes que têm essa região mais gordinha e sentem um incômodo, nós propomos uma lipo, uma lipo do Monte de Vênus”, diz.Na sequência, a profissional afirma que o procedimento pode trazer mais conforto. “A gente consegue dar uma emagrecida nessa região e deixa a mulher mais confortável para poder usar um maiô desse daí e ficar ainda mais maravilhosa. Paolla é Paolla, arrasa em todo o carnaval e merece todo nosso respeito. Eu estou aqui só para dizer para vocês que ela fez essa mudança, com certeza, está feliz com o corpo e que se você quiser também, você pode”, completa.A atriz não deixou o assunto passar em branco e respondeu diretamente nos comentários, com ironia. “(risos) Que maravilha! Tanto apreço pela minha região íntima, mas nem sabia que existia essa cirurgia. Um corte diferente de maiô ou uma foto sem o sol do meio-dia podem ajudar também. Beijos!”, escreveu.