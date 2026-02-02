Rio - Depois de deixar o SBT para comandar o "SuperPop", da RedeTV!, Cariúcha recebeu o carinho e apoio de Patrícia Abravanel. A apresentadora desabafou sobre o novo desafio profissional em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (1°), e ganhou uma mensagem carinhosa da filha de Silvio Santos.
"Cariucha sua linda!! Você brilha e vai continuar brilhando por onde passar. Aproveite mesmo as oportunidades lindas que Deus está abrindo na sua vida e siga em frente com confiança e coragem. Que cada novo passo seja cheio de conquistas, aprendizados e muitas bênçãos!! Estamos torcendo por você!", desejou Patrícia.
No vídeo, Cariúcha se emociona ao falar sobre a saída do SBT e agradece o carinho dos fãs. "Eu devo muita gratidão por essa emissora maravilhosa que abriu as portas, que mudou a minha vida junto com Jesus, que me deu a oportunidade de receber todo esse carinho e amor que eu estou recebendo das donas de casa, das minhas senhoras de casa, das crianças", afirmou.
"Está sendo muito difícil passar lá, ver minha foto, ver a vaga no carro, e principalmente do Ratinho, que é um programa que eu amo fazer... Eu sou completamente apaixonada, muito fã e sempre me ajudou, ele é um ser humano lindo. A Patrícia Abravanel, que desde quando eu ia como convidada no Jogo dos Pontinhos, me ajudou, sem ela saber. Ela é um ser humano lindo", continuou ela, que fez outra série de agradecimentos.
"Sou muito grata ao SBT por tudo... Eu estou indo atrás do meu sonho, e eu não podia deixar essa oportunidade passar. Está sendo muito difícil deixar o SBT, mas agora começa uma nova fase na minha vida, na Rede TV, o 'SuperPop'. E assumiu o lugar da Luciana Gimenez, não tem como, porque ela é única. Ela é única. Só gratidão ao SBT. Obrigada, gente. Amo vocês, viu?", concluiu.