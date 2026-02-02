Ana Maria Braga comentou caso de feminicídio Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga alerta sobre sinais de relacionamento abusivo
Apresentadora falou sobre mais um caso de feminicídio no Brasil
Rio - Ana Maria Braga, de 76 anos, publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (2) abordando um caso de feminicídio ocorrido no fim de semana e alertou as mulheres sobre os indícios de relacionamento abusivo. A apresentadora também criticou a ineficácia das medidas protetivas.
"Que a gente não sabe direito pra que serve essa medida protetiva, porque não protege ninguém, não fica preso, não paga multa, não acontece nada. Pois ele entrou na casa dela, matou-a, tinha uma filha dela de 2 aninhos dormindo no berço, ele estuprou a menina e foi embora. Ela só foi achada dois dias depois, que foi ontem. Até quando?", perguntou.
A apresentadora falou sobre o amparo para que as vítimas deixem essas relações. "Relacionamento abusivo nem sempre começa com agressão física. Muitas vezes começa com palavras, controle e medo. E como ajudar alguém que vive isso? Escute com atenção e sem julgamento. Acredite no que ela conta. Não minimize a dor e não force decisões. Apoio e acolhimento fazem toda a diferença."
