Val Marchiori fez relato antes de última sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 19:36

"Cinco meses desde a cirurgia para retirada de um tumor de mama. Comecei um caminho que não escolhi, mas que me transformou. Sempre fui forte, e continuo sendo. Mas depois de tudo isso, descobri em mim uma força ainda maior, nascida da fé, do amor e do cuidado. Nada disso seria possível sem a minha família. Sem os meus filhos, minha razão de viver", afirmou ela.

A empresária adiantou os novos passos no tratamento contra a doença. "O câncer não define quem somos. Ele não é o nosso corpo. Ele não é o nosso fim. Ele é um processo. Quinta-feira, com a graça de Deus, será a minha última quimioterapia. Depois vêm as rádios e os acompanhamentos, mas a quimio se encerra e isso é vitória."

Val Marchiori enviou uma mensagem de apoio para outras mulheres que receberam o mesmo diagnóstico que ela. "A vida não acaba com o diagnóstico. Ela muda. E pode se tornar ainda mais forte e preciosa. Que ninguém enfrente essa luta sozinha. Porque viver é muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada", concluiu.