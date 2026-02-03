Duda Guerra e Rafa Justus - Reprodução / Instagram

Duda Guerra e Rafa JustusReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 18:27

Rio - Duda Guerra contou aos seguidores como teve início sua amizade com Rafaella Justus. A influenciadora, de 17 anos, afirmou que a aproximação entre as duas aconteceu após um incentivo direto de Ticiane Pinheiro, mãe de Rafaella, hoje com 16 anos.

A história veio à tona após uma live feita por Rafaella enquanto as duas se arrumavam juntas. Durante a transmissão, seguidores perguntaram sobre a origem da amizade, o que levou Duda a explicar os detalhes.

“Ontem, a Rafa fez live enquanto a gente estava se arrumando e vocês ficaram perguntando como a gente se conheceu e virou amiga. A tia Ticiane foi lá na live explicar, mas foi basicamente assim: no ano passado, fui para o Sul fazer um trabalho e a tia Ticiane estava lá. Teve uma sintonia boa, a gente ficou conversando e ela estava contando que ia se mudar para o Rio por conta do esposo dela, o César Tralli, e queria muito que a Rafa fosse minha amiga e saísse um pouquinho aqui no Rio”, contou.

Segundo Duda, apesar da troca de contatos, o contato entre as duas não se intensificou naquele momento. “Ela me deu o contato da Rafa, mas a gente acabou não saindo e não se falando muito nesse período”, explicou a influenciadora, que está solteira desde o fim do namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

A amizade ganhou força meses depois, durante uma viagem de Duda a São Paulo a trabalho. Foi quando Rafaella fez o convite que mudou o rumo da relação.

“Teve uma vez que vim aqui para São Paulo, também a trabalho. A Rafa sabia que eu estava aqui e, nesse dia, ela tinha sido chamada para um show do Luan Santana. Ela me falou: ‘Duda, topa ir comigo?’. Falei: ‘Super topo! Por que não? Vamos’”, relembrou.

A partir desse encontro, a conexão entre as duas se consolidou. “A gente se aproximou muito naquele dia. Sabe quando a vibe bate? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente conversa todos os dias pelo WhatsApp. Eu amo”, afirmou.

Na noite da última segunda-feira (2), Duda Guerra e Rafaella Justus apareceram juntas na festa de aniversário da influenciadora Camila Loures, realizada em São Paulo, reforçando a proximidade entre as duas.