Cintia DickerReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 16:03

Rio - Cintia Dicker contou que quase desmaiou momentos antes de entrar na Marquês de Sapucaí para o ensaio técnico da Acadêmicos do Salgueiro. O relato foi feito nesta terça-feira (3), em vídeo publicado nas redes sociais, no qual a modelo explicou o que sentiu antes da apresentação realizada no último sábado (31).

Segundo Cintia, a ansiedade foi intensa antes de pisar na avenida. “Amei estar na Sapucaí, realmente não tem nada igual. É bem diferente você estar no desfile, na passarela, e assistir, como sempre fiz. Estava tão nervosa antes de começar o desfile, que achei que ia desmaiar uma hora, real”, disse.

A musa do Salgueiro também descreveu os sintomas físicos que surgiram pouco antes do ensaio. “Aí, quando você entra, esquece tudo. Esquece a dor que estava sentindo na cabeça, o pé que suava, assim... muita água. Ao invés de suar a mão e cair, não, era no pé mesmo, para me dar ainda mais medo daquela sandália que vem me aterrorizando e tirando o meu sono”, relatou.

Apesar do susto, Cintia afirmou que saiu da avenida satisfeita com a experiência. “Fui muito feliz. Estou aqui vendo e revendo os vídeos, vendo o que posso melhorar para o próximo, porque sábado que vem temos o segundo ensaio técnico do Salgueiro. Está uma escola alegre, feliz, radiante e com vontade de vencer. Está emocionante, muito lindo”, concluiu.