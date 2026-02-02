Maisa e João GuilhermeReprodução / Instagram
Na postagem, Maisa compartilhou uma foto dos dois durante uma viagem a Serrambi, em Pernambuco, onde passaram o réveillon. "Fevereiro começou ontem com o aniversário de um dos meus amigos mais amados e especiais. Te amo muito” e desejou que o novo ciclo de João seja “leve como você, juízo e proteção”.
A amizade entre Maisa e João Guilherme acompanha a trajetória de ambos desde a infância, quando contracenaram em produções de televisão e mantiveram a convivência fora dos estúdios. Ao longo dos anos, os dois costumam trocar declarações públicas em datas marcantes e aparecem juntos em viagens, encontros e eventos, o que reforça a proximidade entre eles.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.