Maisa e João Guilherme - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 18:00

Rio - João Guilherme completou 24 anos no domingo (1º), e recebeu uma homenagem pública de Maisa Silva. A atriz usou os Stories do Instagram nesta segunda-feira (2), para celebrar a data e destacar a amizade que mantém com o ator há anos.

Na postagem, Maisa compartilhou uma foto dos dois durante uma viagem a Serrambi, em Pernambuco, onde passaram o réveillon. "Fevereiro começou ontem com o aniversário de um dos meus amigos mais amados e especiais. Te amo muito” e desejou que o novo ciclo de João seja “leve como você, juízo e proteção”.A amizade entre Maisa e João Guilherme acompanha a trajetória de ambos desde a infância, quando contracenaram em produções de televisão e mantiveram a convivência fora dos estúdios. Ao longo dos anos, os dois costumam trocar declarações públicas em datas marcantes e aparecem juntos em viagens, encontros e eventos, o que reforça a proximidade entre eles.