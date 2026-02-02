Regis Danese sofre acidente doméstico nos EUA - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 11:57 | Atualizado 02/02/2026 12:14

Rio - O cantor gospel Regis Danese, de 52 anos, passou por um susto no domingo (1°) após sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. O artista caiu de uma cadeira ao tentar desligar uma lâmpada na área externa da residência e precisou buscar atendimento médico por causa das fortes dores sentidas após o impacto.

Segundo o próprio cantor, a queda aconteceu de forma inesperada. “Eu fui subir na cadeira para desligar a lâmpada. Pisei e não sei o que aconteceu. Só sei que eu caí e a outra poltrona bateu na minha barriga, na costela. E começou a doer muito e eu fiquei muito incomodado com aquilo”, relatou.

As dores persistiram ao longo da noite e afetaram o descanso do artista. “Não consegui dormir. Eu gosto de dormir de lado e estava me incomodando, estava doendo. Acordei de madrugada e fui fazer meu devocional com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo em Jeremias 17:14: ‘Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti’”, contou Danese, que destacou a importância da fé durante o episódio. “Aquilo me trouxe a certeza de que Deus continua no controle e cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família.”

Com a dor sem melhora, o cantor procurou um hospital e realizou uma série de exames. “Fazendo uma bateria de exames. Fizeram até eletrocardiograma e vão fazer scanner para ver o que aconteceu aqui na barriga, mas está tudo bem. Gente, não sobe na cadeira, não. Para quê eu fui subir na cadeira? Estamos fazendo uma revisão de exames só para desencargo de consciência”, disse.

Após a realização da tomografia, Regis Danese recebeu a confirmação de que não houve nenhuma lesão. “Está tudo bem, fiz a tomografia e não deu nada, tudo perfeito. Deus é muito bom e fiel”, afirmou.

Apesar do susto, o cantor recebeu alta médica no mesmo dia e seguiu normalmente com seus compromissos profissionais.