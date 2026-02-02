Caetano Veloso - Reprodução de vídeo

Publicado 02/02/2026 07:53

Rio - Caetano Veloso, de 83 anos, estava deitadinho na cama vendo desenho com o neto, Benjamin, filho de Tom Veloso, quando descobriu que conquistou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Global por 'Caetano e Bethânia Ao Vivo'. O artista reagiu com surpresa ao ser comunicado sobre o prêmio pela mulher, Paula Lavigne, e dividiu a novidade com a irmã através de uma vídeochamada.

"Oi, Betha. Ganhamos o Grammy", disse Caetano. "Mentira", comentou a cantora. "É verdade. Eu soube agora, estava aqui com Benjamin, vendo desenho com ele, e eles vieram lá de dentro gritando", explicou o artista. Bethania vibrou: "Já teve? Nem sabia que horas era... Gente, parabéns pra nós. Que alegria, Cae".







Na legenda, Caetano escreveu: "Que alegria em vencermos o 'Grammy' de 'Melhor Álbum Internacional' juntos! Em especial, gostaríamos de agradecer aos músicos que ao nosso lado, fizeram esse disco acontecer... O nosso muito obrigados a todos que ouviram o disco, foram aos shows e compartilharam desta história conosco!".

Vários famosos comentaram a publicação. "Viva. Que amores", disse Sarah Oliveira. "Demais", afirmou Angélica. "Viva", celebrou Carlinhos Brown. "Parabéns, vocês são incríveis", declarou Daniela Mercury.