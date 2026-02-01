Maria Bethânia e Caetano VelosoReprodução / X
Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música Global
Esta é a primeira vitória da cantora brasileira na premiação
Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na noite deste domingo, 1º, o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026. É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.
O disco CAE - BTH - Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia, superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou N'Dour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.
O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos.
Veja os indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global
Sounds Of Kumbha - Siddhant Bhatia
No Sign of Weakness - Burna Boy
Eclairer le monde - Light the World - Youssou N'Dour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Celebridades
