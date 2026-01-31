Malvino Salvador completa 50 anos e celebra data em família - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2026 14:32

Rio - O ator Malvino Salvador completou 50 anos neste sábado (31) e marcou a data com uma comemoração intimista ao lado da família. A celebração contou com bolo, parabéns e registros compartilhados nas redes sociais.



Nos Stories, Malvino aparece sorridente ao lado da mulher, Kyra Gracie, e dos filhos, em clima reservado. A empresária e lutadora também publicou um álbum de fotos com momentos do ator ao longo dos anos, em cenas do cotidiano e viagens.



Na legenda, Kyra escreveu: “Cinquentão do meu amor! Celebro a vida e agradeço a bênção de ser sua esposa e ter você como pai dos meus filhos”. As imagens reúnem diferentes fases do casal e dos filhos em idades variadas.



Kyra, de 39 anos, e Malvino estão juntos desde 2013. Eles são pais de Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8, e Rayan, de 4. O ator também é pai de Sofia, de 15 anos, de um relacionamento anterior.



Longe das novelas desde 2019, Malvino viveu o personagem Agno em "A Dona do Pedaço", da TV Globo. Desde então, mantém uma presença mais discreta na televisão.



