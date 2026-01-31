Paulo Augusto, 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Rio - Paulo Augusto usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após a expulsão do "Big Brother Brasil 26". O ex-brother publicou uma mensagem no Instagram neste sábado (31), horas depois de desembarcar em Goiás, sua cidade natal, onde foi recepcionado por familiares e alguns fãs no aeroporto.

“Já estou em Solos Goianos, terra que amo demais e pela qual só existe gratidão. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo o que ainda vai vir”, escreveu o estudante de veterinária na legenda da publicação. Em outro trecho, completou: “Aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui”.

As imagens do retorno foram divulgadas pela equipe de Paulo nas redes sociais. No desembarque, ele posou para fotos, recebeu mensagens de apoio.

A expulsão ocorreu na noite de sexta-feira (30), após a produção analisar um episódio envolvendo Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone. A decisão foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt, que classificou a atitude como agressão física. “Após análise das imagens, a produção entendeu que houve agressão física”, afirmou o apresentador durante o programa.