Paulo Augusto, 'BBB 26'Reprodução / Instagram
“Já estou em Solos Goianos, terra que amo demais e pela qual só existe gratidão. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo o que ainda vai vir”, escreveu o estudante de veterinária na legenda da publicação. Em outro trecho, completou: “Aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui”.
As imagens do retorno foram divulgadas pela equipe de Paulo nas redes sociais. No desembarque, ele posou para fotos, recebeu mensagens de apoio.
A expulsão ocorreu na noite de sexta-feira (30), após a produção analisar um episódio envolvendo Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone. A decisão foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt, que classificou a atitude como agressão física. “Após análise das imagens, a produção entendeu que houve agressão física”, afirmou o apresentador durante o programa.
