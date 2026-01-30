Paulo Augusto foi desclassificado do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 19:15

Rio - Paulo Augusto está fora do "BBB 26", da TV Globo. O estudante de veterinária foi chamado ao confessionário na noite desta sexta-feira (30) após Jonas Sulzbach alegar que o adversário o empurrou na disputa para atender o Big Fone.

"Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado", informou a emissora.

O Big Boss alertou os integrantes sobre o comportamento dentro da casa mais vigiada do país. "Atenção todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas."