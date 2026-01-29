Babu Santana recebeu resultado da Enquete do Líder - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 29/01/2026 17:21

Rio - Babu Santana recebeu a avaliação de sua liderança no "BBB 26" na tarde desta quinta-feira (29). O público votou na enquete e o resultado "De Chorar" venceu com 44,62% dos votos. No programa ao vivo, uma nova prova vai definir o terceiro líder da temporada.

"Como assim 'De Chorar'? Por causa da minha Festa, por causa das minhas atitudes? Isso é um triplex na cabeça da gente. Emocionei as pessoas, é isso? Deve ser alguma coisa boa porque, quando chorei, foi por coisa boa. Ver mamãe, ver meus filhos...Vou considerar uma coisa boa", refletiu o ator.

A opção "Jogada de Mestre" ficou em segundo lugar com 25,57% dos votos, "Tirou Onda" em terceiro com 13,16%, "Duvidosa" recebeu 9,25%, "Confusa" teve 5,79% e "Perigosa" ganhou somente 1,61% dos votos da enquete.