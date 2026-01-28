Selfie da Chaiany - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 09:36

Rio - Chaiany participou da dinâmica do "Ganha-Ganha", no "BBB 26", da TV Globo, na noite desta terça-feira (27), e embolsou R$ 20 mil após abrir mão da informação privilegiada. Na ocasião, ela justificou a decisão de não aceitar o valor de R$ 10 mil mais o benefício, que seria saber o votos de duas pessoas no último Paredão formado.

"Eu acho que eu não quero saber de nada não, que eu já estou endoidando sem saber nada. Eu acho que eu vou nos R$ 20 mil porque eu não tenho nada, dinheiro nenhum", explicou a competidora.

A escolha gerou volume de interações nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) comentaram a autenticidade da participante, classificando-a como uma representante do grupo "Pipoca" que demonstra reações genuínas às oportunidades do reality.

"A Chai é muito preciosa", escreveu um fã. "Chai é de longe a participante mais BBB que existe. Ela se joga, ela curte, ela cria memes genuínos, ela é deslumbrada com tudo de um jeito que encanta. A Chai é de verdade o que um monte de gente fingiu ser", elogiou outro. "Chai é a pipoca que pedimos por anos e nos foi negado. Uma mulher com erros, acertos e que merece tudo que o programa proporcionará a ela", ressaltou uma terceira pessoa.

Entenda a dinâmica

Breno, Alberto e Chaiany participaram do "Ganha-Ganha". A carta tirada por Cowboy dava a ele o poder de vetar alguém da dinâmica. Com isso, ele optou por Breno. Como Chaiany havia pegado o cartão com o valor de R$ 10 mil e uma informação privilegiada, ela levou a melhor. No entanto, a sister escolheu dobrar a quantia para R$ 20 mil.

Assista ao vídeo do momento da decisão da participante na dinâmica:

Chai é de longe a participante mais BBB que existe. Ela se joga, ela curte, ela cria memes genuínos, ela é deslumbrada com tudo de um jeito que encanta. A Chai é de verdade o que um monte de gente fingiu ser #BBB26 pic.twitter.com/4LYJ1cIcr0 — Bic Müller (@bicmuller) January 28, 2026