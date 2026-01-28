Matheus durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo

Publicado 28/01/2026 09:22

Rio - Matheus, segundo eliminado do "BBB 26", falou sobre os atritos com Ana Paula Renault na casa mais vigiada do Brasil durante o "Bate-papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, na noite desta terça-feira (27). O gaúcho reconheceu que errou ao chamar a jornalista de "patroa".

"Acredito que eu coloquei errado. Analisando aqui, eu coloquei totalmente errado. Talvez, os meus pensamentos intrusivos, eu expressei com falas. Eu vejo, sim, uma soberania da Ana Paula na casa. Aquilo ali me incomodou. Até porque eu me senti sendo induzido a estar concordando com ela antes de ter o embate do Sincerão", disse Matheus, que elogiou Milena.

"Eu me arrependo de ter usado essa palavra, poderia ter usado outras palavras para representar. Realmente, acredito que a Milena tem um brilho enorme, uma capacidade enorme dentro da casa. Acredito que ela é a favorita para ganhar o programa. Mas ela é ofuscada e manipulada pela Ana Paula", destacou.

Em seguida, Matheus lamentou: "Fico triste de ter sido enforcado por causas que eu levanto. Eu não acredito que eu resumi a amizade da Ana Paula com a Milena somente a isso, mas acabei expressando isso. Sou responsável por isso. A 'patroa' que eu quis dizer era que ela era patroa do grupo dela, do exército isso", explicou.

O ex-brother, então, destacou: "Não conheço a Ana Paula aqui fora, não quero levar rancor, quero me libertar desses sentimentos... Mas, no jogo, é cobra. E ela se orgulhava de ser essa cobra. Acho isso muito perigoso. Eu tive momentos no banheiro em que ouvi ela falar: ‘não gosto de gente'... Elenquei a palavra 'lixo', que ela jogou pra mim. Achei a palavra 'lixo' muito pesada, comparada à 'patroa'... A questão do ‘lixo’ mexe muito com a dignidade da pessoa".

Fezes no Quarto Branco

No programa, Matheus confirmou que foi ele quem e quem sujou a parede do banheiro do quarto branco com fezes. "Foi eu, sim. Credo, vou ter que passar o resto da minha vida com esse embate? Não foi estratégia. O banheiro era minúsculo, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando fui observar o Ricardo com aquele negócio, pensei que só podia ter sido eu. Que loucura!", disse, aos risos.