Diogo Nogueira e Arlindinho irão comandar roda de samba no 'BBB 26'Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2026 15:27

Rio - Uma festa regada a samba e pagode vai animar os participantes do "BBB 26" na noite de sexta-feira (30). Diogo Nogueira receberá no palco Arlindinho para cantar sucessos do pai, Arlindo Cruz. As músicas vão desde "Clareou" a "Festa na Sapucaí, passando por "Meu Lugar" e "Pé Na Areia".

Num ambiente que reflete a boemia, os painéis de LED que rodeiam o cenário vão reproduzir casarios tradicionais, e a pista de dança contará com gambiarras de luzes. Na decoração, lounges com mobiliário de madeira e mini estandartes vão preencher a festa.

Já o túnel de entrada ao evento fará referência a uma passagem subterrânea urbana. Cabine de fotos e karaokê com trilha de samba e pagode também estarão entre as interatividades disponíveis para os participantes.