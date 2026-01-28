Juliano Floss e Marina Sena - Reprodução / Instagram

Juliano Floss e Marina SenaReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 20:04 | Atualizado 28/01/2026 20:08

Rio - Juliano Floss, de 21 anos, abriu o coração ao falar sobre planos pessoais no "BBB 26". Durante uma conversa com Babu Santana, exibida nesta quarta-feira (28), o dançarino revelou que sonha em ter filhos com Marina Sena, sua namorada, de 29, mas admitiu que os dois vivem momentos diferentes da vida.

O assunto surgiu enquanto os brothers preparavam o almoço e comentavam sobre paternidade. Em meio ao papo, Juliano tentou elogiar Babu, se confundiu e caiu na risada. "É muito raro um pai como eu… Um pai como eu, não. O meu pai, no caso", disse. A fala virou provocação imediata. "Viu, Marina, a indireta?", brincou Babu.Na sequência, Juliano falou sobre o desejo de ser pai. "Pior que eu sou doido para ter filho, mas ela não tem vontade nenhuma. Eu vou convencer ela, ao longo do tempo eu vou conseguir convencer ela”, afirmou. Logo depois, ele ponderou sobre a rotina profissional da cantora. “Mas agora não faz sentido, para ela, na correria que ela tem.”Babu também compartilhou como o tema aparece em sua própria família. “Eu falo para a minha filha que quero ser avô e ela: ‘Vai ser avô velhinho se depender de mim’”, contou o ator.Juliano encerrou o assunto com uma reflexão sobre maturidade. “Eu não tenho cabeça pra ser pai agora, eu preciso amadurecer muito. Mas se vier eu vou ser um p*ta pai, eu tenho certeza”, garantiu.O casal está junto desde 2024. O relacionamento foi confirmado publicamente durante participação do dançarino no "Domingão com Huck".