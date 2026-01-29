Marcelo busca falar com Jonas para entender o que aconteceu - Reprodução / X

Rio - Jonas Sulzbach e Marcelo brigaram durante a festa do líder Babu Santana, no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (29). Os dois se desentenderam depois de uma brincadeira sugerida por Maxiane e outros participantes precisaram mediar a situação.

A discussão começou quando Marcelo sugeriu que Jonas participasse de uma dinâmica na qual algumas participantes se deitariam sobre ele. O veterano recusou e gerou um mal-estar. "Você não levou como brincadeira", afirmou Marcelo. "Relaxa", pediu Breno, tentando afastar o médico do Veterano. "Tava falando com a Sarah que eu estava levando de boa", respondeu Jonas. Marcelo, então, disparou: "Ele é sonso. Muito sonso". A discussão começou quando Marcelo sugeriu que Jonas participasse de uma dinâmica na qual algumas participantes se deitariam sobre ele. O veterano recusou e gerou um mal-estar. "Você não levou como brincadeira", afirmou Marcelo. "Relaxa", pediu Breno, tentando afastar o médico do Veterano. "Tava falando com a Sarah que eu estava levando de boa", respondeu Jonas. Marcelo, então, disparou: "Ele é sonso. Muito sonso".

Em seguida, Jonas explicou a situação para Maxiane, Sarah e Samira. "Eu não brinquei com nada, eu só não quis fazer uma brincadeira. Eu não quis deitar ali e ser um objeto", comentou. "Tem alguma coisa errada nisso? Parece que tem", acrescentou.

Emocionado, o empresário, ainda, desabafou com Sarah Andrade sobre o desejo de mudar estereótipos relacionados à sua imagem física: "Não sou resumido ao meu corpo... Não quero continuar sendo o mesmo. Poderia ser só uma brincadeira, mas aqui parece que é diferente", destacou.

Momentos depois, Marcelo voltou a se estressar com Jonas ao sair da casa em direção à festa. "É o que, Jonas? Você está falando o que? Você passou falando o que? Eu não vou brigar com ninguém", reclamou Marcelo. "Vamos para o quarto... Você não vai falar nada com ele", pediu Breno, sem sucesso.

Chaiane, então, aconselhou o médico a conversar com Jonas somente no dia seguinte. "Não vou conversar com ninguém amanhã, não", rebateu. Alberto Cowboy se aproximou para saber sobre o ocorrido. "Ele passou me provocando. Eu nem vou falar nada com ele, esse coitado. É um coitado. Não estou nem aí. Idiota", relatou o médico. "Não vou engolir nada de ninguém nessa casa mais. Não vou tomar dor de ninguém nessa casa", complementou.

Já dentro da casa, os dois tentaram conversar, mas o clima permaneceu tenso. Jonas afirmou estar "sem energia" para repetir suas explicações, enquanto Marcelo questionou o que estava sendo dito pelas suas costas. O embate acabou gerando ruídos em outros núcleos da casa.

Com os nervos à flor da pele após a festa, os participantes agora reavaliam suas posições no jogo, restando saber como esse atrito impactará a formação do próximo Paredão.

Gabriela é barrada da Festa do Líder:

O clima de tensão começou antes mesmo da música tocar. Vetada pelo Líder, Gabriela teve de enfrentar o desafio "Barrado no Baile", no qual precisava colorir um desenho gigante de Babu para ganhar acesso à festa. Após horas de esforço, a estudante de psicologia cometeu um erro nas cores do gabarito e foi impedida de entrar no evento.



Abalada, ela permaneceu isolada até o fim da madrugada, o que gerou um sentimento de culpa e desconforto nos demais colegas. O próprio Babu chegou a lamentar a situação: "Pesou o clima. Baixo astral", comentou o ator ao perceber o abatimento da sister.