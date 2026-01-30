Maxiane vence a prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/01/2026 07:28

Rio - Maxiane é a nova líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo! A influenciadora digital levou a melhor na prova, que envolvia sorte e agilidade, na noite desta quinta-feira (30), e se tornou a primeira líder mulher e Pipoca desta edição do reality a assumir o 'cargo'. Ela está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (1º).

Com a vitória, a sister teve a chance de eleger sete pessoas para integrarem o VIP. Ela escolheu Marcelo, Breno, Marciele, Samira, Sarah Andrade, Jordana e Solange Couto. Com isso, Ana Paula Renault, Brigido, Paulo Augusto, Milena, Chaiany, Gabriela, Leandro, Edilson, Juliano Floss, Sol Vega, Alberto Cowboy, Babu Santana e Jonas Sulzbach estão na Xepa.

A prova foi dividida em duas partes. Na primeira, os grupos - com quatro pessoas - deveriam passar por um circuito, que poderia ter obstáculos ou não dependendo da sorte de cada competidor. O 'time' integrado por Breno, Marciele, Maxiane e Marcelo realizou a prova em menos tempo e se classificou para a segunda fase da disputa, que era individual.

"Nós temos seis celulares. Na sua vez, você escolhe um para desbloquear. Se encontrar a mensagem 'você rendeu', você elimina alguém. O último que sobreviver na prova será o líder da semana", explicou Tadeu Schmidt. Maxiane, então, levou a melhor e foi às lágrimas, já que teria a chance de ver uma foto do filho.