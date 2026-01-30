Maxiane vence a prova do líder Reprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Maxiane vence a prova do líder
Ela está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (1º)
'BBB 26': Babu Santana confere resultado da enquete do líder
Público avaliou liderança do ator como 'De Chorar'
BBB 26: Big Fone tocará nesta quinta e impactará os rumos do jogo
Quem atender terá a missão de excluir um participante das três provas da semana
'BBB 26': Jonas e Marcelo discutem em festa: 'Muito sonso'
Desentendimento começou após veterano se negar a participar de uma brincadeira
'BBB 26': Juliano Floss revela desejo de ter filhos com Marina Sena e expõe impasse na relação
Dançarino namora a cantora desde 2024
Diogo Nogueira e Arlindinho agitam festa do 'BBB 26' na sexta-feira
Artistas irão levar roda de samba para a casa mais vigiada do país