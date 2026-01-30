Equipe lamentou expulsão de Paulo Augusto do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 21:06

"Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio. Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA. Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada", afirmou a equipe.

Durante a manhã, Paulo Augusto derrubou Jonas Sulzbach na tentativa de atender o Big Fone. Ele foi chamado ao confessionário horas depois e os brothers receberam um aviso. "Atenção todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas."