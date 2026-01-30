Equipe lamentou expulsão de Paulo Augusto do ’BBB 26’Reprodução/Instagram
Equipe lamenta saída de Paulo Augusto do 'BBB 26': 'Fim precoce'
Rapaz foi expulso do reality após agredir Jonas Sulzbach
Rio - Os administradores das redes sociais de Paulo Augusto se manifestaram sobre a expulsão do estudante de veterinária do "BBB 26" na noite desta sexta-feira (30). Em comunicado, eles lamentaram a saída do rapaz e agradeceram as mensagens de apoio.
"Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio. Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA. Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada", afirmou a equipe.
Durante a manhã, Paulo Augusto derrubou Jonas Sulzbach na tentativa de atender o Big Fone. Ele foi chamado ao confessionário horas depois e os brothers receberam um aviso. "Atenção todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas."
BBB
Equipe lamenta saída de Paulo Augusto do 'BBB 26': 'Fim precoce'
Rapaz foi expulso do reality após agredir Jonas Sulzbach
BBB
BBB 26: Babu Santana atende Big Fone e suspeita de ida ao Paredão'
Telefone irá tocar mais duas vezes na casa mais vigiada do Brasil
BBB
BBB 26: Maxiane vence a prova do líder
Ela está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (1º)
BBB
'BBB 26': Babu Santana confere resultado da enquete do líder
Público avaliou liderança do ator como 'De Chorar'
BBB
BBB 26: Big Fone tocará nesta quinta e impactará os rumos do jogo
Quem atender terá a missão de excluir um participante das três provas da semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.