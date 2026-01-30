Babu Santana atende ligação do Big Fone - Reprodução de vídeo / TV Globo

Babu Santana atende ligação do Big Fone Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/01/2026 07:50

Rio - Os participantes do "BBB 26", da TV Globo, amanheceram de um jeitinho diferente, nesta sexta-feira (30): com uma chamada do Big Fone. O temido telefone tocou mais uma vez na casa mais vigiada do Brasil e Babu Santana atendeu a ligação. O ator, então, precisou colocar uma pulseira no punho e suspeitou de uma possível ida ao paredão.

"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o Líder dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", disse a voz na ligação. O ator cumpriu o pedido.

Em conversa com Juliano Floss, o artista falou sobre recado que tinha ouvido. "Imunidade", sugeriu o dançarino. O artista reagiu: "Tomara. Ou, então, Paredão".

Entenda

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no programa desta quinta (29), que Big Fone tocaria mais três vezes nesta semana: nesta manhã, durante programa ao vivo desta sexta e outra no sábado (31). Quem atender as ligações deverá entrar em consenso e mandar uma pessoa para o Paredão.

Vale lembrar que na última noite Breno atendeu uma ligação do Big Fone e precisou escolher um participante para vetar de todas as provas da semana, líder, anjo e bate e volta. Ele escolheu Brigido.



