’BBB 26’ exibiu empurrão de Paulo Augusto em Jonas SulzbachReprodução de Vídeo/ X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O episódio desta sexta-feira (30) do "BBB 26" exibiu o momento em que Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach e acabou sendo desclassificado do reality show. O programa também mostrou a reação do estudante de veterinária ao ser comunicado que deixaria a competição. 
fotogaleria
'BBB 26' exibiu empurrão de Paulo Augusto em Jonas Sulzbach - Reprodução de Vídeo/ X
Paulo Augusto foi avisado no confessionário que estava fora do reality - Reprodução de Vídeo/ X
"Hoje, quando o Big Fone tocou, você correu para atender. Houve um contato físico com o Jonas e você colocou em risco a integridade física dele. A decisão do programa é desclassificar você do 'Big Brother Brasil'. Pode sair agora", informou uma integrante da produção. 
Em seguida, os brothers sobre alertados sobre o comportamento dentro da casa mais vigiada do país. "Atenção todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas."