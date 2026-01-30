’BBB 26’ exibiu empurrão de Paulo Augusto em Jonas Sulzbach - Reprodução de Vídeo/ X

’BBB 26’ exibiu empurrão de Paulo Augusto em Jonas SulzbachReprodução de Vídeo/ X

Publicado 30/01/2026 22:55

fotogaleria

"Hoje, quando o Big Fone tocou, você correu para atender. Houve um contato físico com o Jonas e você colocou em risco a integridade física dele. A decisão do programa é desclassificar você do 'Big Brother Brasil'. Pode sair agora", informou uma integrante da produção.

Em seguida, os brothers sobre alertados sobre o comportamento dentro da casa mais vigiada do país. "Atenção todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas."