Angélica e Luciano Huck exploram o Egito com os filhos - Reprodução / Instagram

Angélica e Luciano Huck exploram o Egito com os filhos Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2026 11:25

Rio - Angélica e Luciano Huck viajaram ao Egito ao lado dos filhos e de amigos para um período de descanso. O casal compartilhou registros da viagem nas redes sociais nesta sexta-feira (30), e mostraram momentos do passeio em família.