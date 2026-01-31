Angélica e Luciano Huck exploram o Egito com os filhos Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Angélica e Luciano Huck viajaram ao Egito ao lado dos filhos e de amigos para um período de descanso. O casal compartilhou registros da viagem nas redes sociais nesta sexta-feira (30), e mostraram momentos do passeio em família.
fotogaleria
Angélica e Luciano Huck exploram o Egito com os filhos e amigos - Reprodução / Instagram
Luciano Huck e a filha Eva - Reprodução / Instagram
Luciano Huck e os dois filhos no Egito - Reprodução / Instagram
Angélica e Paulo Vieira no Egito - Reprodução / Instagram
Luciano Huck e Angélica no Egito - Reprodução / Instagram

Pais de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, de 13, os apresentadores apareceram em fotos e vídeos publicados por Luciano Huck e, pouco depois, também por Angélica em seus stories. O humorista Paulo Vieira e a namorada, Ilana, também integraram o grupo.

Em uma das publicações, Huck escreveu: “Construindo memórias”. Em outro registro, ao lado da mulher, declarou: “Juntos pelo mundo. Juntos pela vida”.

Entre os passeios, a família visitou o Grande Museu Egípcio, considerado o maior museu arqueológico do mundo. Mais tarde, o apresentador mostrou que o grupo já havia iniciado o retorno ao Brasil.