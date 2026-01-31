Angélica e Luciano Huck exploram o Egito com os filhos Reprodução / Instagram
Pais de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, de 13, os apresentadores apareceram em fotos e vídeos publicados por Luciano Huck e, pouco depois, também por Angélica em seus stories. O humorista Paulo Vieira e a namorada, Ilana, também integraram o grupo.
Em uma das publicações, Huck escreveu: “Construindo memórias”. Em outro registro, ao lado da mulher, declarou: “Juntos pelo mundo. Juntos pela vida”.
Entre os passeios, a família visitou o Grande Museu Egípcio, considerado o maior museu arqueológico do mundo. Mais tarde, o apresentador mostrou que o grupo já havia iniciado o retorno ao Brasil.
