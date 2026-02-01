Julio Rocha e a mulher Karoline Kleine - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2026 11:09

Rio - O ator Julio Rocha anunciou que será pai pela quarta vez. Em publicação nas redes sociais neste domingo (1º), ele e a mulher, Karoline Kleine, compartilharam a novidade com os seguidores por meio de um vídeo ao lado dos três filhos: José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2.



"Mais um milagre acontecendo na nossa família", escreveram na legenda da publicação. Julio também abriu o coração ao falar sobre o desejo antigo de Karoline de ter uma família grande. "No exato dia que conheci a Karoline, ela dizia: ‘Quero quatro filhos’. Eu dizia: ‘Três tá ótimo’. Algumas promessas não precisam de acordo. Deus já tinha decidido abençoar. A gente vai precisar de vocês. Do carinho, da alegria, das orações, do amor de sempre. Porque família é isso: uma rede que sustenta quando a vida se multiplica", declarou o ator.



Atualmente no ar como Edilberto na novela "Três Graças", Julio Rocha e Karoline Kleine são conhecidos nas redes sociais pelos vídeos bem-humorados sobre a rotina em família.



O anúncio da nova gestação acontece meses após um momento delicado. Em junho de 2025, eles comunicaram aos fãs que Karoline havia sofrido uma perda gestacional na oitava semana de gravidez.