Julio Rocha e a mulher Karoline KleineReprodução / Instagram
"Mais um milagre acontecendo na nossa família", escreveram na legenda da publicação. Julio também abriu o coração ao falar sobre o desejo antigo de Karoline de ter uma família grande. "No exato dia que conheci a Karoline, ela dizia: ‘Quero quatro filhos’. Eu dizia: ‘Três tá ótimo’. Algumas promessas não precisam de acordo. Deus já tinha decidido abençoar. A gente vai precisar de vocês. Do carinho, da alegria, das orações, do amor de sempre. Porque família é isso: uma rede que sustenta quando a vida se multiplica", declarou o ator.
Atualmente no ar como Edilberto na novela "Três Graças", Julio Rocha e Karoline Kleine são conhecidos nas redes sociais pelos vídeos bem-humorados sobre a rotina em família.
O anúncio da nova gestação acontece meses após um momento delicado. Em junho de 2025, eles comunicaram aos fãs que Karoline havia sofrido uma perda gestacional na oitava semana de gravidez.
