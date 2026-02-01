Melody - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2026 09:31

Rio - A cantora Melody, de 19 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (31) depois de tratar uma infecção aguda no estômago . A artista ficou internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e anunciar a retomada da agenda de shows.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Melody afirmou que já está em casa e segue o tratamento médico. “E aí, galera! Passando aqui pra avisar vocês que eu já estou em casa, estou me cuidando, tomando remédio, melhorando, Graças a Deus”, disse.

A cantora também agradeceu as mensagens de apoio. “Quero agradecer todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada pelo carinho”, completou.

Segundo Melody, o retorno aos palcos já tem data marcada. “Quero avisar vocês que a partir do dia 3 já estarei cumprindo com minha agenda de shows novamente, tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, afirmou.

Por causa do problema de saúde, a artista precisou cancelar alguns compromissos, entre eles a participação no evento “SeráQAbre”, ao lado de Ivete Sangalo, que acontece neste domingo (1°), no.