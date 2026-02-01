MelodyReprodução / Instagram
Melody recebe alta hospitalar e anuncia volta aos palcos
Cantora de 19 anos ficou internada em São Paulo para tratar uma infecção aguda no estômago
Rio - A cantora Melody, de 19 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (31) depois de tratar uma infecção aguda no estômago. A artista ficou internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e anunciar a retomada da agenda de shows.
Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Melody afirmou que já está em casa e segue o tratamento médico. “E aí, galera! Passando aqui pra avisar vocês que eu já estou em casa, estou me cuidando, tomando remédio, melhorando, Graças a Deus”, disse.
A cantora também agradeceu as mensagens de apoio. “Quero agradecer todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada pelo carinho”, completou.
Segundo Melody, o retorno aos palcos já tem data marcada. “Quero avisar vocês que a partir do dia 3 já estarei cumprindo com minha agenda de shows novamente, tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, afirmou.
Por causa do problema de saúde, a artista precisou cancelar alguns compromissos, entre eles a participação no evento “SeráQAbre”, ao lado de Ivete Sangalo, que acontece neste domingo (1°), no.
Celebridades
Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música Global
Esta é a primeira vitória da cantora brasileira na premiação
Celebridades
Após término, Zé Felipe compartilha foto de Ana Castela e gera repercussão
Sertanejo e cantora estão separados desde dezembro de 2025
Celebridades
Ator de 'Três Graças', Julio Rocha será pai pela quarta vez: 'Milagre'
Bebê é fruto do casamento com Karoline Kleine
Celebridades
Melody recebe alta hospitalar e anuncia volta aos palcos
Cantora de 19 anos ficou internada em São Paulo para tratar uma infecção aguda no estômago
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.