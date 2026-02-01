Rio - Mesmo após o fim do namoro, Zé Felipe movimentou as redes sociais, neste domingo (1°), ao compartilhar uma foto de Ana Castela, sua ex-namorada. O cantor repostou, nos stories do Instagram, uma imagem da sertaneja usando roupa de academia e incluiu um emoji de rosto “ardendo de calor”, com a língua para fora, o que não passou despercebido pelos fãs.
A publicação original partiu da própria Ana Castela, que marcou Zé Felipe na foto e escolheu como trilha sonora a música "Pretin", lançamento recente do artista. Ao ser marcado, o filho de Leonardo optou por republicar o conteúdo.
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término no fim de dezembro de 2025, após cerca de dois meses de relacionamento.
