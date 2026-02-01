Publicidade
Fotos! Romário comemora aniversário de 60 anos com grande festa
Rio - Romário comemorou os 60 anos de vida em grande estilo. Apesar do aniversário dele ter sido na quinta-feira (29), o ex-atleta festejou ao longo de quatro dias seguidos. O ex-jogador e Senador da República reuniu amigos, familiares, artistas e nomes importantes do futebol brasileiro. Belo, Mumuzinho e Naldo Benny foram alguns dos nomes que animaram a celebração.
Nos dias de festa, o ex-jogador recebeu aproximadamente 3,5 mil convidados. Cerca de 2,5 mil litros de chope e mais de 10 mil energéticos foram distribuídos para o público.
O último dia foi marcado por uma sequência de shows que manteve a energia da festa do início ao fim. Subiram ao palco Belo, Mumuzinho e Jorginho Faria, embalando o público com muito samba e pagode. Na sequência, L7nnon levou o clima para outro ritmo, preparando o terreno para o encerramento em clima de pista, com Naldo Benny, que fechou a noite.
