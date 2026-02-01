Marvvila sobe ao palco com Ferrugem em Copacabana - Andrey Lenns / Divulgação

Publicado 01/02/2026 14:55

Rio - Marvvila participou do show de Ferrugem na noite de sábado (31), no Fan Fest, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Convidada da apresentação, a cantora dividiu o palco com o pagodeiro e levou o público a cantar junto.

Entre as músicas escolhidas para o encontro estiveram “Pagodeira”, “Vendaval”, “Nike e Shortinho”, “Foto” e “Nosso Amor Quer Paz”, faixas conhecidas pelo público do gênero.“Cantar em Copacabana já é um presente. Dividir o palco com o Ferrugem, que é um artista que admiro demais, torna tudo ainda mais especial”, afirmou Marvvila.Para a cantora, um dos momentos mais marcantes da noite foi ouvir a plateia cantar suas músicas em coro. “São anos de estrada, de trabalho e de renúncias. Existe uma equipe enorme por trás de mim fazendo tudo acontecer. Quando a gente vê a música na boca do povo, não tem como não se emocionar. Tudo o que sempre quis foi isso. Espero que minha música embale muitos momentos felizes”, disse.Após a apresentação no Rio, Marvvila mantém a agenda de shows pelo país e segue com o projeto “Só VVAMO”, que amplia sua presença no cenário do pagode nacional. Neste domingo (1°), o evento ganha mais uma edição no Itanhangá, também na capital fluminense.