Marvvila sobe ao palco com Ferrugem em Copacabana
Entre as músicas escolhidas para o encontro estiveram “Pagodeira”, “Vendaval”, “Nike e Shortinho”, “Foto” e “Nosso Amor Quer Paz”, faixas conhecidas pelo público do gênero.
“Cantar em Copacabana já é um presente. Dividir o palco com o Ferrugem, que é um artista que admiro demais, torna tudo ainda mais especial”, afirmou Marvvila.
Para a cantora, um dos momentos mais marcantes da noite foi ouvir a plateia cantar suas músicas em coro. “São anos de estrada, de trabalho e de renúncias. Existe uma equipe enorme por trás de mim fazendo tudo acontecer. Quando a gente vê a música na boca do povo, não tem como não se emocionar. Tudo o que sempre quis foi isso. Espero que minha música embale muitos momentos felizes”, disse.
Após a apresentação no Rio, Marvvila mantém a agenda de shows pelo país e segue com o projeto “Só VVAMO”, que amplia sua presença no cenário do pagode nacional. Neste domingo (1°), o evento ganha mais uma edição no Itanhangá, também na capital fluminense.
