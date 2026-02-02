André Gonçalves - Reprodução do Instagram

Publicado 02/02/2026 14:30

Rio - André Gonçalves, de 50 anos, teve o celular furtado por criminosos e lamentou a situação em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (2). O ator falou sobre insegurança do país e, ainda, fez um alerta aos amigos e familiares.

"Vim passar alguns dias em Salvador e tive a infelicidade de ser furtado, levaram meu celular no meio da multidão, o que é uma grande pena. Me senti muito seguro, muito protegido, tinha muita polícia por todos os lados, mas, infelizmente, fui mais uma vítima da insegurança deste país", disse André.

"Então, se alguém receber uma mensagem em meu nome, seja pelo WhatsApp, DM no Instagram ou coisa parecida, não sou eu. Por sorte, levei o telefone 02 (reserva) para rua. E levaram o 02. Infelizmente, em Salvador, na Bahia, que eu amo, aconteceu isso. E Carnaval está aí, então fiquem atentos. Cuidem dos seus celulares, dos seus objetos pessoais... e tomem muito cuidado", finalizou.

Confira: