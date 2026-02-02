Anitta se irrita após internauta criticar Maiara e MaraisaReprodução / Instagram
Anitta detona internauta ao defender Maiara, dupla com Maraisa: 'Mal-amado'
Cantora perdeu a paciência ao ler críticas sobre a sertaneja após show em Curitiba
Rio - Anitta usou as redes sociais para defender Maiara, da dupla com Maraisa, após a cantora sertaneja virar alvo de críticas por sua participação em um show da Poderosa em Curitiba, no Paraná.
A polêmica começou quando um internauta afirmou que Maiara teria ignorado Anitta no palco e demonstrado falta de educação durante a apresentação. “Maiara como sempre mal educada, passa na frente de todos, até a Anitta ficou no vácuo porque ela passa direto como se fosse a dona do palco”, escreveu o usuário no X, antigo Twitter.
A cantora carioca não deixou o comentário passar e respondeu de forma direta. “Mal educado e mal-amado é você que faz fake para falar mal dos outros! Maiara e Maraisa perfeitas, lindas, talentosas, educadas, amadas, ovacionadas e minhas amigas fiéis e leais. E você que chore, bebê”, disparou Anitta.
