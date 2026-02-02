Mara MaravilhaReprodução do Instagram
Mara Maravilha é internada na UTI e cita 'perseguições e ameaças'
Detalhes do estado de saúde da cantora não foram informados
Vídeo: Veja a reação de Caetano Veloso ao saber que ganhou o Grammy com Maria Bethânia
Cantor fez uma videochamada com a irmã para celebrar a conquista
Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música Global
Esta é a primeira vitória da cantora brasileira na premiação
Após término, Zé Felipe compartilha foto de Ana Castela e gera repercussão
Sertanejo e cantora estão separados desde dezembro de 2025