Publicado 02/02/2026 10:06

Rio - Mara Maravilha, de 57 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde domingo (1º). A notícia foi compartilhada nas redes sociais da apresentadora cantora, mas os detalhes do quadro de saúde dela não foram informados. A artista, ainda, desabafou sobre 'perseguições e ameaças' e informou que seus compromissos profissionais foram cancelados.

"Mara Maravilha permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico. Por hora, entendemos que visitas estão suspensas. No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e principalmente a oração de todos", diz um trecho da nota publicada nesta segunda-feira (2).

A postagem ainda tem a foto do atestado médico da artista. "Atesto para devidos fins que o(a) Sr.(a) Eliemary Silva da Silveiraa esteve em atendimento/internado nesta instituição no dia 01/02/2026 e está internado desde então sem previsão de alta. Observações: paciente internada no setor da UTI e, por hora, sem previsão de alta médica".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)



Neste domingo, Mara informou que era alvo de "perseguições e ameaças". "Por hora, comunico que minha agenda de trabalho está suspensa. Todavia, reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas", escreveu.

Vale lembrar, que no último dia 28, Mara participou da caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, e mostrou registros do momento no Instagram.