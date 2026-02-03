Thaynara OG - Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2026 08:55

Rio - Thaynara OG usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira (2), para informar que está internada. A influenciadora digital deu entrada na unidade de saúde no último sábado (31), devido a uma pielonefrite, infecção nos rins. No vídeo, ela relatou os sintomas que sentiu, atualizou seu estado de saúde e disse que não tem previsão de alta.

"Eu estou internada por conta de uma pielonefrite, infecção no rim. Realmente eu passei mal, senti dor na lombar, fiquei com náuseas, eu cheguei a vomitar, muito calafrio, arrepio, febre. E aí vim para cá. Me internaram sábado e eu estou sem previsão de alta... Tem que ter cuidado porque são coisas simples que tem que tratar, mas tem o tempo certo de tratar. Então, estou aqui esperando ficar boa", relatou.

"De lá para cá, hoje, eu me sinto bem melhor. Ontem, por exemplo, acordei bem, mas eu fiquei com febre no final do dia, já fiquei preocupada e tal. Mas assim, tudo faz parte do processo de recuperação, seu corpo está trabalhando, lutando para expulsar a bactéria, estou tomando aqui um antibiótico forte. Faz parte, é ter paciência e confiar no processo do cuidado para ficar boa logo. Mas, nossa, eu passei mal mesmo disso aí. Não sabia o que era a dor de rim, até ter essa dor na lombar, foi a primeira vez", acrescentou.

Thaynara, então, explicou que quando tem sintomas de cansaço e sonolência demora a desconfiar de algum problema de saúde. "Já acho que é da minha vida, porque peguei esses voos, dormi tantas horas à noite. Aí acho que só estou cansada. Mas aí como quinta-feira eu fiquei assim, no sábado vim, então deu tempo de fazer o tratamento, mas é sempre bom perceber alguma coisa e já vir logo no hospital", completou.