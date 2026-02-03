Camila Loures reúne famosos em festa de aniversário

Rio - Camila Loures - que completa 31 anos no dia 7 de fevereiro - antecipou a celebração, reunindo muitos famosos num festão em São Paulo, na noite desta segunda-feira (2). Para celebrar mais uma primavera, a influenciadora digital apostou em vestido longo, justo e com muitas pedrarias.

"Vamos comemorar o meu aniversário", escreveu Camila na legenda da publicação no Instagram, em texto traduzido para o português. A celebração, em tons de branco, contou contou muitas flores, bexigas e plumas.

Vestindo looks na paleta de cor da festa, Rodrigo Faro e Vera Viel estiveram presentes. O casal foi acompanhado da filha caçula, Clara, de 13 anos. Eles também são pais de Clara, de 20, e Maria, 17. A celebração teve direito até a apresentações de Felipe Amorim e Luan Pereira, que agitaram a aniversariante e convidados com hits da carreira.

Simaria, Rafa Justus, Duda Guerra, Gustavo Mioto, Léo Foguete, Lucas Guimarães, Cela Lopes, Victória Miranda, Nathalia Valente, Yuri Meirelles, Mari Menezes, Kauan, dupla sertaneja de Matheus, também celebraram ao lado da influenciadora.





