Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Camila Loures reúne famosos em festa de aniversário
Celebridades

Camila Loures reúne famosos em festa de aniversário

Influenciadora digital - que completa 31 anos no dia 7 de fevereiro - antecipou celebração, nesta segunda-feira (2)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Camila Loures reúne famosos em festa de aniversário
Camila Loures posa em tapeta vermelho
Camila Loures celebra 31 anos com festão em São Paulo
Camila Loures celebra 31 anos
Rodrigo Faro, Vera Viel e a filha caçula, Helena
Simaria
Gustavo Mioto
Cela Lopes
Mari Menezes
Léo Foguete
Lucas Guimarães prestigia festa de Camila Loures em São Paulo
Rafa Justus e Duda Guerra
Luan Pereira e Victória Miranda
Luan Pereira e Victória Miranda dão beijão em festa de Camila Loures
Luan Pereira se apresenta na festa de aniversário de Camila Loures
Camila Loures aproveita show de Luan Pereira em sua festa de aniversário
Felipe Amorim canta em festa de Camila Loures
Publicidade
Rio - Camila Loures - que completa 31 anos no dia 7 de fevereiro - antecipou a celebração, reunindo muitos famosos num festão em São Paulo, na noite desta segunda-feira (2). Para celebrar mais uma primavera, a influenciadora digital apostou em vestido longo, justo e com muitas pedrarias.
"Vamos comemorar o meu aniversário", escreveu Camila na legenda da publicação no Instagram, em texto traduzido para o português. A celebração, em tons de branco, contou contou muitas flores, bexigas e plumas.
Vestindo looks na paleta de cor da festa, Rodrigo Faro e Vera Viel estiveram presentes. O casal foi acompanhado da filha caçula, Clara, de 13 anos. Eles também são pais de Clara, de 20, e Maria, 17. A celebração teve direito até a apresentações de Felipe Amorim e Luan Pereira, que agitaram a aniversariante e convidados com hits da carreira.
Simaria, Rafa Justus, Duda Guerra, Gustavo Mioto, Léo Foguete, Lucas Guimarães, Cela Lopes, Victória Miranda, Nathalia Valente, Yuri Meirelles, Mari Menezes, Kauan, dupla sertaneja de Matheus, também celebraram ao lado da influenciadora.

Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]