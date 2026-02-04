Sabrina Sato faz aniversário e ganha declaração de Nicolas Prattes - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/02/2026 10:38

Rio - Sabrina Sato completa 45 anos nesta quarta-feira (4), e ganhou uma linda declaração de amor do marido, Nicolas Prattes. O ator reuniu registros especiais ao lado da mulher, em um vídeo, publicado no Instagram, e a exaltou.

"Te escrevo enquanto te vejo dormir. Na semana da deusa do mar, você comemora a sua vida. Isso não é o acaso. Você tem uma luz que melhora o mundo. A minha vida é melhor com você", iniciou ele, que recordou uma situação embaraçante com a apresentadora e o primeiro encontro dos dois."Lembro exatamente quando derrubei aquele chapéu da sua cabeça num evento lotado e poucos dias depois te chamei para sair. Lembro do primeiro encontro, te vi pelo reflexo do espelho antes de olhar diretamente para você. Tinha uma pilastra que não me deixava ver o reflexo todo, fiquei meio que querendo procurar o reflexo quando você me achou só virando no corredor. Eu tinha perdido completamente a noção espacial do lugar. Você é assim, transforma o ambiente e o mundo. É tudo de bonito e luminoso e encantador que existe na natureza".Em seguida, Nicolas descreveu as características positivas da amada e não poupou elogios à ela. "Quando Deus te desenhou, estava vendo um pôr do sol interminável numa praia que tinha recém feito e conversando de brincadeira com o Oceano. É claro que não é a toa que essa semana foi o dia da Rainha. Aí tem…. Quem não fica melhor mais perto da água salgada? Amo mergulhar em e com você. Amo tudo o que você me faz sentir. Eu amo a grande mulher que é, menina, mãe, esposa, parceira de vida, filha, irmã e apaixonada pela vida. Basta um sorriso seu de segundos para mudar completamente o meu dia. Essa vida minha começou naquele reflexo e se perpetuou na sua virada de corredor".O artista, por fim, escreveu: "Obrigado pela nossa família, por tudo o que você faz e é, sem fazer força para ser. Assim como o Mar e todos que o admiram sabem de sua grandeza, ele não se explica, ele é. Você é. Saúdo você, todos os dias ao acordar e antes de dormir. Durante os sonhos de olhos fechados e esses que realizamos de olhos abertos. A sorte de um amor tranquilo, sereno, você me deu. Temos. Eu te amo. Parabéns, minha predestinada".Sabrina fez questão de comentar a publicação: "Eu sou sortuda demais de ter você do meu lado. Meu amor da vida toda e de outras", escreveu.