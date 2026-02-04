Mara MaravilhaReprodução do Instagram

Rio - Mara Maravilha, de 57 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, nesta terça-feira (3), e foi transferida para o quarto. A informação foi divulgada no Instagram da apresentadora e cantora, nesta quarta (4). Na publicação, a artista ainda aparece abraçada com o filho Miguel na unidade de saúde. 
"No quarto hospitalar, Mara já recebeu a visita do filho Miguel, motivo de alegria, felicidade e força", diz a legenda da postagem. "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam em oração", completa. 
O boletim médico de Mara reforça que ela seguirá sob cuidados médicos. "O Hospital Nove de Julho (Unidade Alphaville), da Rede Américas, informa que a paciente Elemary Silva da Silveira foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de internação, na data de ontem (03/02/2026), e permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área mulidiscipinar para continuidade do cuidado". 

Mara Maravilha deu entrada de saúde no último domingo (1º), mas os detalhes do quadro de saúde dela não foram informados. Ela segue sem previsão de alta. 