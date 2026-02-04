Mara Maravilha - Reprodução do Instagram

Mara MaravilhaReprodução do Instagram

Publicado 04/02/2026 14:38 | Atualizado 04/02/2026 14:47

Rio - Mara Maravilha, de 57 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, nesta terça-feira (3), e foi transferida para o quarto. A informação foi divulgada no Instagram da apresentadora e cantora, nesta quarta (4). Na publicação, a artista ainda aparece abraçada com o filho Miguel na unidade de saúde.

"No quarto hospitalar, Mara já recebeu a visita do filho Miguel, motivo de alegria, felicidade e força", diz a legenda da postagem. "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam em oração", completa.

O boletim médico de Mara reforça que ela seguirá sob cuidados médicos. "O Hospital Nove de Julho (Unidade Alphaville), da Rede Américas, informa que a paciente Elemary Silva da Silveira foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de internação, na data de ontem (03/02/2026), e permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área mulidiscipinar para continuidade do cuidado".