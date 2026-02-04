Camila Queiroz, Klebber Toledo e a filha - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz, Klebber Toledo e a filhaReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 14:32

Rio - Camila Queiroz compartilhou nesta quarta-feira (4), novos registros ao lado da família. Nas imagens publicadas nas redes sociais, a atriz aparece com o marido, o ator Klebber Toledo, a filha Clara, de 1 mês, e os cachorros do casal.

fotogaleria

Em uma das fotos, Camila surge com a bebê no colo, cercada pelos pets da casa. Em outro clique, posa ao lado de Klebber. A atriz também mostrou um sapatinho da filha e um momento de aconchego com a pequena nos braços. Já Klebber aparece em uma imagem caminhando com os cachorros enquanto empurra o carrinho de bebê. “Vivendo o meu maior sonho”, escreveu Camila na legenda.Nos últimos dias, Camila já havia mostrado o momento em que Clara chegou em casa e foi apresentada aos cachorros da família. No vídeo, Klebber entra primeiro no imóvel para encontrar Angel, Lua e Céu. Em seguida, a atriz aparece com a filha no colo, envolta em uma manta vermelha. “Nossa família”, escreveu ela ao legendar a publicação.