Camila Queiroz, Klebber Toledo e a filhaReprodução / Instagram
Em uma das fotos, Camila surge com a bebê no colo, cercada pelos pets da casa. Em outro clique, posa ao lado de Klebber. A atriz também mostrou um sapatinho da filha e um momento de aconchego com a pequena nos braços. Já Klebber aparece em uma imagem caminhando com os cachorros enquanto empurra o carrinho de bebê. “Vivendo o meu maior sonho”, escreveu Camila na legenda.
Nos últimos dias, Camila já havia mostrado o momento em que Clara chegou em casa e foi apresentada aos cachorros da família. No vídeo, Klebber entra primeiro no imóvel para encontrar Angel, Lua e Céu. Em seguida, a atriz aparece com a filha no colo, envolta em uma manta vermelha. “Nossa família”, escreveu ela ao legendar a publicação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.