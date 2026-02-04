Pequena Lô desabafou sobre falecimento da avó materna - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2026 21:58

Rio - Pequena Lô publicou um texto emocionante nesta quarta-feira (4) para comunicar a morte da avó materna, Maria Rosa. A criadora de conteúdo relembrou momentos importantes junto da matriarca e como conseguiu melhorar a vida dela com o trabalho na internet.

"Já comecei e apaguei várias vezes esse texto pra tentar achar boas palavras pra descrever esse momento. Mas não tem essa de ter boas palavras pra falar do dia mais triste que já vivi, a perda da minha avó materna! Tudo que eu falar aqui, não vai ser suficiente, mas o que me conforta é que em vida, ela foi amada e ela sabia disso", iniciou.

A influenciadora falou sobre o carinho que recebeu de Maria Rosa. "A senhora sempre fazia questão de me agradecer por tudo que proporcionei pra senhora, mas eu sempre falava que não precisava agradecer porque tudo que eu sempre fiz foi porque a senhora merecia, e eu quem tinha que agradecer o amor da senhora por mim e todas as orações feitas, desde o dia do meu nascimento", disse ela.

Pequena Lô garantiu que seguirá grata por tudo que a avó fez pela família. "Vou continuar falando da senhora nas minhas palestras, por mais que seja muito doloroso porque a senhora sempre fez e fará parte da minha vida, da minha história. Que a senhora vá em paz, que Deus receba a senhora de braços abertos que é como merece ser recebida. Te amei muito e vou te amar muito, pra sempre vó! Até um dia", finalizou.