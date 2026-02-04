Turma do Pagode lança álbum em homenagem a Zeca Pagodinho no dia em que o sambista completa 67 anos - Reprodução / Instagram

Turma do Pagode lança álbum em homenagem a Zeca Pagodinho no dia em que o sambista completa 67 anosReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 16:18

Rio - Zeca Pagodinho completa 67 anos nesta quarta-feira (4) e a data marca o lançamento do álbum "Turma Canta Zeca Pagodinho", novo projeto da Turma do Pagode. O trabalho, que chega nas plataformas digitais na noite desta quarta-feira (4), funciona como um tributo ao sambista e também celebra dois marcos importantes: os 40 anos do primeiro disco de Zeca e os 25 anos da estreia do grupo paulista.

O álbum foi gravado ao vivo no Bar do Zeca, na Zona Oeste do Rio, espaço comandado pelo próprio cantor. A escolha do local reforça o clima de roda de samba, ambiente associado tanto à trajetória de Zeca quanto à identidade musical da Turma do Pagode.

O disco reúne sucessos conhecidos e músicas menos populares da discografia de Zeca Pagodinho. Faixas como “Coração em Desalinho”, “Vai Vadiar”, “Faixa Amarela”, “Ogum” e “Deixa a Vida Me Levar” dividem espaço com canções como “Mania da Gente”, “Mãos” e “O Sol e a Brisa”. O repertório busca equilibrar o material mais popular com sambas menos explorados pelo grande público.

O álbum também apresenta uma música inédita: “Pedindo a Conta”, de Leandro Filé e Rosyl, gravada em parceria com o próprio Zeca Pagodinho.

Entre os convidados estão nomes ligados à trajetória de Zeca, como Rildo Hora, produtor de boa parte de seus discos, que participa tocando gaita e assinando arranjos, e Mauro Diniz, parceiro frequente do cantor. Outro momento do projeto traz Noah, neto de Zeca Pagodinho, na interpretação de “Lama nas Ruas”, registrada ao vivo.