Maiara, da dupla com Maraisa, desabafa sobre diagnóstico de alopécia - Reprodução / Instagram

Maiara, da dupla com Maraisa, desabafa sobre diagnóstico de alopécia Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 20:05 | Atualizado 04/02/2026 20:07

Rio - Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, revelou que convive com alopecia e falou sobre os impactos da condição em sua autoestima. Aos 38 anos, a cantora usou as redes sociais para contar que enfrenta alopecia de tração e alopecia androgenética, além de mostrar como está seu cabelo natural após um longo processo de tratamento e transição capilar.



Em um vídeo republicado por sua médica, Andressa Matos, a artista aparece sem maquiagem e sem a lace que costuma usar, exibindo o cabelo curto, com fios finos e pouco volume. Segundo Maiara, a queda começou ainda na adolescência, período em que iniciou a carreira artística ao lado da irmã gêmea, Maraisa.



“O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei. Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares”, relatou.



No mesmo vídeo, um cabeleireiro conta que encontrou a cantora em um quarto de hotel, no escuro, sem querer se ver no espelho. A situação reflete o impacto emocional vivido pela artista ao longo do processo. “Todo mundo tinha desistido de mim, disse que não ia mais crescer cabelo. Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho”, afirmou Maiara.



Apesar do período difícil, a cantora afirmou viver uma fase mais positiva. “Estou super ótima. É uma transição maravilhosa, que vem de dentro para fora”, disse. Ela também destacou a importância de buscar acompanhamento especializado. “Procurem sempre os melhores profissionais. E melhores profissionais não só no que eles fazem, mas também de coração”.



A médica Andressa Matos comentou sobre o tratamento e reforçou que o processo exigiu paciência e ajustes ao longo do tempo. “Há alguns anos, começamos essa jornada juntas. Não foi um caminho simples. Tivemos fases difíceis, momentos de insegurança, ajustes, pausas, recomeços. Como acontece com muitas mulheres que convivem com a alopecia androgenética”, escreveu.



Segundo a profissional, o caso de Maiara ajuda a ampliar o debate sobre o tema. “Essa história é para te lembrar de algo muito importante: a alopecia androgenética tem tratamento. E você não precisa passar por isso sozinha”, afirmou.



Há cerca de quatro anos, Maiara passou a usar lace como forma de preservar a autoestima enquanto seguia com o tratamento capilar. Para a cantora, tornar o assunto público tem um propósito claro. “Eu tenho 38 anos e estou com o meu cabelo dos meus cinco anos de idade. Isso para mim é uma grande vitória”, declarou.



Ao compartilhar o relato, a sertaneja disse que espera ajudar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes e destacou que a transição capilar envolve não apenas mudanças estéticas, mas também emocionais.