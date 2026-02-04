Margot Robbie elogia Wagner Moura e se derrete pelo ator brasileiroAFP
As declarações surgiram em entrevista à jornalista Fernanda Talarico, do portal UOL, durante a divulgação de "O Morro dos Ventos Uivantes", previsto para estrear em 14 de fevereiro. No longa, Robbie e Elordi dividem o elenco.
Durante a conversa, a jornalista parabenizou Jacob pela indicação ao Oscar por "Frankenstein" (2025) e comentou a repercussão positiva no Brasil tanto para o ator quanto para Wagner Moura. A reação do astro de Euphoria veio em tom bem-humorado: “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”.
O comentário abriu espaço para Margot Robbie detalhar sua impressão sobre o ator brasileiro. “Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Por favor, cortem o começo dessa entrevista”, disse, antes de concluir: “Mas ele é realmente muito bonito”.
Tá, e eu que falei com a #MargotRobbie e #JacobElordi para falar de #wutheringheights e, gente como a gente: AMAM o #WagnerMoura #OMorroDosVentosUivantes pic.twitter.com/GjNY1kuyut— Fê Talarico (@fee_talarico) February 3, 2026
