Margot Robbie elogia Wagner Moura e se derrete pelo ator brasileiroAFP

Publicado 04/02/2026 19:41 | Atualizado 04/02/2026 19:41

Rio - Margot Robbie, conhecida por 'Barbie' (2023) e 'Arlequina' (2020), não economizou elogios a Wagner Moura durante uma entrevista recente. A atriz australiana afirmou que o brasileiro “é realmente muito bonito” ao comentar a presença do colega de profissão em eventos internacionais.O ator Jacob Elordi, que também participou da conversa, também enalteceu o baiano.



As declarações surgiram em entrevista à jornalista Fernanda Talarico, do portal UOL, durante a divulgação de "O Morro dos Ventos Uivantes", previsto para estrear em 14 de fevereiro. No longa, Robbie e Elordi dividem o elenco.



Durante a conversa, a jornalista parabenizou Jacob pela indicação ao Oscar por "Frankenstein" (2025) e comentou a repercussão positiva no Brasil tanto para o ator quanto para Wagner Moura. A reação do astro de Euphoria veio em tom bem-humorado: “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”.



O comentário abriu espaço para Margot Robbie detalhar sua impressão sobre o ator brasileiro. “Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Por favor, cortem o começo dessa entrevista”, disse, antes de concluir: “Mas ele é realmente muito bonito”.



