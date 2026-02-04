Gabriela Versiani e Léo, filho Murilo Huff e Marília Mendonça Reprodução / Instagram
Na imagem, Gabriela aparece abraçada ao enteado, que surge sorridente diante do espelho. Para a ocasião, a empresária escolheu um vestido estampado em tons de marrom e vermelho, combinado com óculos escuros e rabo de cavalo. Léo também caprichou no visual, com camisa de tricô e calça jeans.
“Prontos para assistir a gravação do papai”, escreveu a influenciadora na legenda do story.
Gabriela Versiani e Murilo Huff assumiram o relacionamento em julho de 2023 e oficializaram o noivado em agosto do ano passado. Este é o primeiro relacionamento público do cantor desde o fim da relação com Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo, em novembro de 2021.
