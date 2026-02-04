Gabriela Versiani e Léo, filho Murilo Huff e Marília Mendonça Reprodução / Instagram

Rio - Gabriela Versiani, noiva de Murilo Huff, chamou atenção ao compartilhar um momento de carinho com Léo, de 6 anos, filho do cantor com Marília Mendonça (1995–2021). O registro foi publicado na noite de terça-feira (3), pouco antes da gravação do novo DVD do sertanejo.
Gabriela Versiani e Léo, filho Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução / Instagram
Gabriela Versiani e Murilo Huff no aniversário de 6 anos de Léo - Reprodução / Instagram
Gabriela Versiani, Léo e Murilo Huff - Reprodução / Instagram

Na imagem, Gabriela aparece abraçada ao enteado, que surge sorridente diante do espelho. Para a ocasião, a empresária escolheu um vestido estampado em tons de marrom e vermelho, combinado com óculos escuros e rabo de cavalo. Léo também caprichou no visual, com camisa de tricô e calça jeans.

“Prontos para assistir a gravação do papai”, escreveu a influenciadora na legenda do story.

Gabriela Versiani e Murilo Huff assumiram o relacionamento em julho de 2023 e oficializaram o noivado em agosto do ano passado. Este é o primeiro relacionamento público do cantor desde o fim da relação com Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo, em novembro de 2021.