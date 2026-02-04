De biquíni azul, Aline Campos aproveita dia de praia no Caribe - Reprodução / Instagram

De biquíni azul, Aline Campos aproveita dia de praia no CaribeReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 11:23

Rio - Aline Campos mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (3), registros aproveitando dia de praia no Caribe. O local específico, no entanto, não foi revelado. Para aproveitar o momento de descanso, a atriz e ex-BBB vestiu biquíni e saída de praia na cor azul.

"Só precisei de um lindo biquini, o maquiador dos sonhos [e] o mar do Caribe", brincou Aline. Ela esbanjou beleza ao posar para uma sequência de cliques em vários ângulos.

Internautas não pouparam elogios. "Que gatona", comentou um fã. "Deusa", escreveu uma admiradora. "Perfeita", exaltou um seguidor. "Linda e iluminada", disse outra pessoa. "Musa", opinou mais alguém.

Aline está aproveitando a viagem após participar do "BBB 26", da TV Globo. A atriz - que protagonizou embates com Ana Paula Renault durante o confinamento - foi a primeira a ser eliminada do reality.