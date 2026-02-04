Isabella Scherer falou sobre críticas ao seu corpo Reprodução/Instagram
Isabella Scherer rebate ataques ao seu corpo: 'Chocada'
Influenciadora admitiu vergonha em publicar fotos com a barriga de fora
Isabella Scherer rebate ataques ao seu corpo: 'Chocada'
Influenciadora admitiu vergonha em publicar fotos com a barriga de fora
Kelly Key descarta retomar carreira na música após cantar no 'BBB'
Empresária analisou renúncias para manter casamento com Mico Freitas
Zeca Pagodinho faz 67 anos e ganha tributo da Turma do Pagode com álbum gravado no Rio
'Turma Canta Zeca Pagodinho' chega nas plataformas digitais na noite desta quarta-feira (4)
Mara Maravilha deixa a UTI e recebe a visita do filho
Cantora deu entrada no hospital no último domingo (1º)
Camila Queiroz mostra rotina em família com Klebber Toledo, a filha e os cachorros
Atriz abriu um álbum de fotos nesta quarta-feira (4)
Noiva de Murilo Huff posa agarradinha com o enteado, filho do cantor e de Marília Mendonça
Léo e Gabriela Versiani surgiram sorridentes para assistir o show do artista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.