Isabella Scherer falou sobre críticas ao seu corpo

Rio - Isabella Scherer apareceu no Instagram Stories nesta quarta-feira (4) para responder os comentários negativos relacionados ao seu corpo. A influenciadora de 29 anos falou sobre a cobrança que passou a fazer em si mesma para manter o físico. 
"Hoje em dia, tem tanta gente muito magra, só que grande parte por conta de medicamento, e não vou tirar o mérito, acho que é ótimo e ajuda muitas pessoas, que começaram a achar estranho uma pessoa ser magra e comer. Fiquei meio chocada e pensativa, porque nunca recebi essas mensagens", disse nos Stories. 
Mãe dos gêmeos Mel e Bento, a influenciadora revelou que sentiu o impacto da onda de magreza extrema no ano passado. "Minha barriga não é mais padrão, mas sempre fui muito bem resolvida. Quando postei algumas fotos na internet em que estava me achando linda, as pessoas perguntaram se eu estava grávida. Pela primeira vez, tive vergonha de usar minha barriga de fora." 
Isa Scherer mandou um recado para as pessoas que gostam de palpitar sobre os corpos alheios. "Então, se você achou o corpo de uma pessoa feio e achou o máximo ela ter coragem de postar uma foto, pega todo esse seu comentário e coloca naquele lugar. É isso, segue sua vida e guarda para você. Ou elogia e fala: 'Uau, que linda'. E não: 'Uau, que corajosa'. Até me estressei", concluiu. 