Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2026 12:52

Rio - Bianca Andrade comentou os planos para a maternidade e falou abertamente sobre o fim do relacionamento com Diego Cruz. Em entrevista ao podcast "Verão Delas", a empresária destacou o desejo de ter outro filho e avaliou de forma positiva a relação que manteve com o ex-companheiro, mesmo após o término.

fotogaleria

Mãe de Cris, de 4 anos, fruto do relacionamento com Fred Bruno, Bianca disse que a vontade de aumentar a família existe, mas que ainda falta um fator essencial. “Está faltando o pai. Estou nesse processo seletivo [risos]”, afirmou, ao ser questionada sobre a possibilidade de ter mais um filho.Na conversa, ela explicou que a maternidade influenciou diretamente sua forma de enxergar os relacionamentos. “São muitas outras camadas, quem é mãe vai me entender. Agora, para eu decidir ter um cara para a minha vida não é só eu gostar dele”, disse. Bianca reforçou que hoje pensa no futuro e na estrutura familiar que deseja construir. “Quero que seja o pai do meu próximo filho e eu gostaria de casar. Olha que loucura! Não queria, mas me vejo hoje casando. Está gostoso viver isso.”Ao falar sobre o namoro de seis meses com Diego Cruz, a influenciadora fez questão de destacar o caráter saudável do rompimento. “Foi saudável, um término consciente”, avaliou. Segundo ela, a boa relação após o fim foi resultado de diálogo e acompanhamento profissional. “Terapia, uma vezinha na semana”, contou, ao explicar como conseguiu lidar com o encerramento da relação de forma madura.Bianca também relembrou que sempre tratou decisões importantes da vida afetiva de maneira racional, especialmente quando envolve filhos. “Sou mais racional para o amor, sempre fui. Quando decidi ter o Cris, sabia que ele ia ser pai do meu filho, não sabia se seria meu marido ou não. Isso a gente conversou desde o começo”, revelou.Por fim, a empresária afirmou que sonha em engravidar novamente no futuro próximo e dar um irmão a Cris até 2028. “Mas depende de Deus e do universo”, concluiu.