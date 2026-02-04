Vanessa Lopes - Reprodução de vídeo

Rio - Vanessa Lopes viveu momentos de tensão e horror em uma montanha nos Alpes Suíços. A influenciadora digital revelou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que sofreu uma queda após descer a pista de ski errada - com um grau de dificuldade maior -, e precisou ser resgatada.

"Fiz as aulas com o professor aqui. E aí, ele disse: 'Não subam naquelas montanhas ali, porque elas são mais difíceis'. E eu falei pra minha família inteira: 'Não vamos subir, vamos ficar quietos na nossa’' Um bando de teimosos que queria subir e disse que (a pista) azul era fácil pra gente... Comemos, chegamos lá pra ir na pista. Minha irmã desceu primeiro. Eu por um segundo pensei: 'não vai ser tão complicado'".

Ao notar a dificuldade, as duas tentaram chamar a atenção dos pais. "A gente desesperada, dizendo que meus pais não desceriam, porque se não, meus pais iam morrer. E a gente sem saber onde descer só sabia que f*deu... Não tinha como voltar. Comecei a ir, mas era tão difícil. Comecei a levar um monte de tombo, e começou a machucar muito. Levei seis quedas e comecei a chorar", recordou. "Eu gritava, comecei a desesperar, eu estava no meio de uma montanha", acrescentou.



Uma mulher, que era socorrista, se aproximou para auxiliar as duas e aconselhou que elas pegassem a pista amarela porque seria mais fácil. "Fui tentar e saí desembestando a montanha. Eu fiquei parecendo uma cena de crime, porque na última queda, na sétima queda que eu tive, eu tava assim, ó (gestos com a mão). Juro a vocês. Eu já comecei a chorar, porque eu comecei a sentir minha coluna", recordou.

"Comecei a sentir todos os músculos do meu corpo perderem força. Tipo assim, comecei a ter uma crise de pânico e de dor tão grande que eu só ficava me debatendo no chão. Não conseguia, eu não tinha força pra levantar. Gente, eu só paralisei, ainda mais no frio que tava, né?", destacou.

A socorrista, então, começou a gritar com a influenciadora e a questionava sobre o que estava fazendo. "Eu poderia estar morta, ela estaria gritando comigo. Ela não perguntou nem se eu estava bem… Ela só começou a gritar comigo. E aí eu comecei a gritar com ela, tipo assim: 'Minha coluna tá doendo, eu não consigo levantar'. Eu nunca tinha discutido com alguém assim na minha vida".

Momentos depois, o carrinho do resgate chegou, e Vanessa e a irmã foram tiradas do local. "Eu tive uma crise de pânico e de agonia e de dor tão grande. Gente, eu chorava, eu gritava. Uma hora ela grossa, outra hora ela calma. Ela falava onde dói, ela me apertava, eu chorava.... Eu só queria ir embora daquele lugar. Me senti tão maltratada, desumanizada".

Por fim, a ex-BBB comentou: "Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu achei que quando o resgate chegasse eles iam cuidar de mim e eles não cuidaram de mim. E eu fiquei mal. Não faz sentido pra mim algumas coisas. Eu tive tanta raiva do mundo e das pessoas nesse momento, porque eu fui muito maltratada. Gente, eles olhavam pra mim, eles riam da minha cara".

