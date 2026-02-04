Mariana Rios faz desabafo após parto: ’Estava destruída’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/02/2026 10:02

Rio - Mariana Rios, de 40 anos, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (3), para desabafar 42 dias após dar luz ao primeiro filho, Palo. A atriz contou idealizou uma maternidade "serena", mas que se sentiu "destruída" depois do nascimento do primogênito. Ela, ainda, ressaltou o "amor que nunca havia sentido antes".

"Antes de viver, eu observava mulheres que em poucos dias do parto pareciam prontas. As fotos serenas, os vídeos com o bebê no colo, discursos organizados. Uma maternidade quase imediatamente habitável. Eu quis fazer igual. Achei que conseguiria ocupar esse lugar com naturalidade. E a verdade é que não consegui. Eu estava destruída depois do meu parto. Uma fraqueza física profunda, o corpo exaurido e um emaranhado de sentimentos que não se deixavam organizar. Felicidade e angústia dividindo o mesmo espaço", iniciou Mariana.



Em seguida, destacou que cada maternidade é única e vivenciada na prática. "E um amor imenso. Algo que parecia me cortar por dentro. Um amor que nunca senti antes, não sei explicar. A chegada em casa marca um ponto sem retorno. A vida continua acontecendo ao seu redor, mas em outro tom. Os conselhos chegam, os relatos se acumulam, as histórias de outras mulheres tentam oferecer algum retorno. Nada prepara, nada traduz. Você pode escutar todas as narrativas do mundo, ainda assim, o que se sente, escapa"

"Mesmo com rede de apoio, mesmo sendo uma mulher que se observa, analisa e se cuida, esse sentimento não se organiza em palavras. Não cabe em aulas, não se submete ao entendimento. Ele simplesmente te atravessa. O amor cresce na mesma proporção do medo, e isso foi uma surpresa porque eu evitei essa palavra. Como quem acredita que nomear, enfraquece. E ainda assim, ele veio. Medo de perder, errar e de tudo. Uma presença constante, quase absurda, convivendo com a experiência mais linda que eu já vivi. Que loucura amar assim".

"E ainda assim, o melhor de tudo é a possibilidade e a chance rara de viver esse amor. De abraçar e de se entregar sem garantia, de aceitar a intensidade sem tentar domar. Essa nova fase chegou e eu não sinto falta da mulher que eu era antes. Não há luto, há encontro. Eu abraço a mulher que nasce junto ao meu filho. Ela é real e pela primeira vez, isso basta", concluiu ela.

Palo nasceu no dia 22 de dezembro. O neném é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Juca Diniz, de 30 anos. "22.12.2025. Palo Rios Botelho Diniz d'Avila. Deus te abençoe, meu filho", escreveu Mariana, ao anunciar a chegada do primogênito na mesma rede social.