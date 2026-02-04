Kelly Key negou retorno aos palcos e destacou foco no casamento - Reprodução/Instagram

Kelly Key negou retorno aos palcos e destacou foco no casamento Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2026 17:01

Rio - Kelly Key, de 42 anos, negou a pretensão de retomar a carreira musical após se apresentar na festa do "BBB 26". A empresária explicou que abriu mão da trajetória artística pelo casamento com Mico Freitas, com quem vive em Luanda, na Angola.

fotogaleria

"É polêmico, mas é verdade. Relacionamento só dá certo quando alguém, em algum momento, aceita abrir mão de algo que queria muito. Escolhas foram feitas não por que era confortável, mas por que o 'nós' precisava vir antes do 'eu'. Talvez por eu ter ido ao Brasil agora, fazer mais aparições por completar 25 anos de carreira, muita gente tenha criado expectativas musicais. Hoje, mais do que nunca, eu sei o que sustenta a minha relação", afirmou.

A artista refletiu sobre as renúncias individuais para manter o relacionamento de 23 anos. "Amar não é se apagar, mas também não é viver como se fosse só um. Talvez seja por isso que relações verdadeiras são raras. Nem todo mundo está disposto a sustentar escolhas...para mim, o relacionamento dá certo quando o 'nós' é prioridade, mesmo quando o 'eu' chama alto", disse Kelly Key.