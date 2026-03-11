Julinho Casares e Faustão - Reprodução do Instagram

Publicado 11/03/2026 09:21 | Atualizado 11/03/2026 11:03

Rio - Julinho Casares, de 27 anos, fez questão de homenagear Faustão, de 75, no "Dia do Sogro", celebrado nesta terça-feira (10). Marido de Lara, filha mais velha do apresentador, o ativista da causa animal não poupou elogios e compartilhou um raro clique ao lado do ícone da TV no Instagram.

"Hoje é dia de homenagear esse cara fantástico que a vida me deu de presente. Tenho a alegria de conviver, trocar boas conversas, ouvir conselhos e compartilhar momentos importantes ao lado dele. Aqui na nossa família, o que a gente mais preza é o carinho, o respeito e o bom convívio entre todos. Aprendemos tudo isso com ele", afirmou.

"Além de sogro, posso dizer com felicidade que é um amigo. Que sorte poder ter essa troca diária com você, Fausto! Você nem imagina o quanto valorizamos isso todos os dias. O melhor de tudo isso, o fato que ele me deu a coisa mais importante da minha vida, minha esposa! Obrigado, sogrão, te amo!", completou.

Problemas de saúde

Faustão enfrentou muitos problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.