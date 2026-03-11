Zé Felipe desabafa sobre suposta indireta de Virginia para Ana Castela após vídeo de maquiagem com a filha - Reprodução / Instagram

Zé Felipe desabafa sobre suposta indireta de Virginia para Ana Castela após vídeo de maquiagem com a filha Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 10:59

Rio - Zé Felipe resolveu se pronunciar nesta quarta-feira (11) após uma nova polêmica envolvendo seu nome, o de Virginia Fonseca e de Ana Castela. O assunto ganhou força nas redes sociais depois que internautas apontaram uma possível indireta da influenciadora para a sertaneja em um vídeo com a filha do ex-casal.

Virginia publicou um vídeo em que aparece maquiando Maria Flor, a filha do meio. Durante o momento, ela comenta com a menina: “Só quer maquiar com a mamãe agora né?!”.

O trecho viralizou rapidamente e alguns usuários passaram a interpretar a fala como uma possível indireta para Ana Castela, que recentemente também apareceu brincando e maquiando a criança em um encontro com a família de Zé Felipe.

Diante da repercussão, o cantor decidiu esclarecer a situação nas redes sociais e pedir cautela nas interpretações. “Ó, vamos lá. Aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa que nos incomoda, tem que ser falado, não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, entende?”, afirmou.

Zé Felipe explicou que prefere resolver qualquer desentendimento de forma privada e não pela internet. Segundo ele, algumas situações no passado ficaram mal resolvidas porque ele evitou confronto. “Tem coisas também que eu errei de ter me incomodado e não ter falado. Não vai acontecer mais. Tudo vai ser falado, mas não aqui”, disse. “Não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, quer só pôr gasolina na fogueira. Mas é isso. Ser pai é isso”, completou.

Em outro momento do desabafo, o cantor afirmou que não guarda ressentimentos, mas reconhece que precisa se posicionar quando necessário. “Eu estou sem raiva, só com sentimentos bons. Mas tem coisa que precisa ser falada. Quem está falando: ‘Se fulano botar a boca no trombone’. Põe, fala. Eu como pai, como fui como marido, não tenho um ‘A’. Meu erro foi não falar, guardar, o que não deixa de ser um erro”, pontuou.

Por fim, ele reforçou que não tem críticas a fazer à ex-companheira. “Como eu não tenho um ‘A’ para falar da mãe das crianças. Agora inventar… põe a boca no trombone, no rab, onde quiser*”, completou.

Entenda a polêmica

A discussão começou depois que Ana Castela esteve com a família de Zé Felipe e apareceu maquiando Maria Flor, de três anos. O momento foi registrado por um amigo da cantora, Odorico Reis, que publicou o vídeo nas redes sociais. “Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana”, escreveu ele na legenda.

Pouco tempo depois, Virginia publicou um vídeo maquiando a própria filha e comentou: “Agora ela só quer que a mamãe maquie ela. Você vai deixar outra pessoa te maquiar? Só a mamãe, né? A mamãe sabe maquiar.”

Na gravação, Maria Flor respondeu: “Só a mamãe agora!”